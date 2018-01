Deser ryżowy:

200 gram brązowego ryżu naturalnego

2 jajka

5 jabłek

rodzynki

cukier waniliowy lub wanilia

Ryż ugotować, aby się rozkleił (rozgotować) i ostudzić.

Żółtka utrzeć z cukrem waniliowym (wanilią), dodać rodzynki i zimny ryż. Dokładnie wymieszać.

Ubić pianę z białek i dodać do ryżu.

Na końcu dodać starte na dużych oczkach jabłka i delikatnie wymieszać.

Przełożyć do naczynia żaroodpornego i włożyć do rozgrzanego piekarnika na ok. 30 min.

Można potem dosłodzić do smaku miodem, bananem itp.

Dobre na ciepło, doskonałe na zimno.