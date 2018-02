Powędruj szlakiem maryjnym

Pod adresem www.szlak.maryjny.pl zainteresowani znajdą niesamowite wirtualne panoramy 28 świątyń z województw małopolskiego oraz podkarpackiego, ale także słowackiego kraju preszowskiego. Sanktuaria i kościoły uwieczniono na 500 panoramach sferycznych i 900 zdjęciach detali. Ponadto wykonano także fotografie przy użyciu drona.

Jak wyjaśnia Barbara Munk z IDM, chodzi o stworzenie i promocję szlaku pielgrzymkowego po polskich i słowackich obiektach kultu maryjnego. - Obserwujemy rozkwit turystyki religijnej - zarówno w obszarze duchowości, jak i chęci poszerzenia wiedzy o kulturze, architekturze czy geografii danego regionu. Nasza inicjatywa ma odpowiadać na te potrzeby społeczne - tłumaczy.

Dzięki projektowi "Szlak Maryjny" można się bliżej zapoznać z miejscami kultu religijnego - i tymi znanymi, jak na przykład Kalwaria Zebrzydowska, oraz mniej znanymi (sanktuarium Matki Bożej Boreckiej, sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Bogurodzicy na Górze Zvir).

Świątynie opisano bardzo szczegółowo, wykorzystując do tego języki polski, słowacki, angielski, hiszpański, niemiecki i... migowy. Dla wielu obiektów zgromadzono także archiwalne filmy i fotografie.

Portal ma zachęcić do uwzględnienia pięknych miejsc związanych z Maryją na turystycznych szlakach, ale również dać szansę osobom z różnymi niepełnosprawnościami. - Chodzi o to, by także one mogły poczuć ich wyjątkowy klimat oraz zapoznać się z historią tych sanktuariów - dodaje B. Munk.

Strona prezentująca polskie i słowackie maryjne miejsca kultu stanowi część większego projektu "Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu", realizowanego w ramach programu Interreg Polska-Słowacja. Jego liderem jest kraj preszowski na Słowacji, który wspiera 12 partnerów z Polski i Słowacji.