Tarta z jajkami, kiełbasą polską i śliwką kalifornijską

Składniki:



Ciasto:

200g mąki pszennej

100g mąki orkiszowej

2 jaja

½ łyżeczki soli

1 łyżeczka proszku do pieczenia

150g masła

Farsz:

2 jaja ugotowane na twardo

2 kiełbasy polskie

10 śliwek kalifornijskich

Ok. 12 cm kawałek pora

Świeży tymianek

80g sera Lazur

1 łyżka masła

250ml śmietany 22%

2 jaja

Sól, pieprz

Przygotowanie:

Do malaksera przesiewamy mąki i proszek do pieczenia. Wbijamy jaja, dodajemy kawałki zimnego masła, sól i miksujemy najlepiej pulsacyjnie całość.

Następnie przekładamy ciasto na stolnicę, krótko wyrabiamy, owijamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania farszu.

Kiełbasę parzymy 10 minut we wrzątku, studzimy i kroimy w ukośne, duże plastry. Śliwki kroimy w paski a por w półplasterki. Rozgrzewamy na patelni łyżkę masła i prażymy na nim krótko por, tylko tle by zmiękł i lekko się zeszklił. Doprawiamy solą i pieprzem i ściągamy z patelni, na tą samą patelnię wrzucamy pokrojoną kiełbasę i krótko ją smażymy aż zrobi się lekko brązowa.

Wyciągamy ciasto z lodówki, rozwałkowujemy na grubość 5-7 mm, wykładamy nim spód i boki tortownicy. Nakłuwamy, przykrywamy papierem do pieczenia i wysypujemy ceramiczne kulki. Wstawiamy do pieca nagrzanego do 200 stopni na 10 minut. Następnie ściągamy papier, układamy na cieście por, kiełbasę, śliwki kalifornijskie, kawałki sera i jaja pokrojone na ćwiartki, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i listkami tymianku. Śmietanę dokładnie mieszamy z jajami i zalewamy tartę.

Wstawiamy do pieca nagrzanego do 170 stopni na ok. 45 minut. Podajemy na ciepło lub zimno.