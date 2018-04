Makaron z grzybami oblany kremowym sosem orzechowym

Przygotowanie : 60 minut

Trudność wykonania : Łatwy

Kuchnia : wegetariańska, wegańska, bezglutenowa

Porcje : 4

Składniki (tylko 5 składników i przyprawy):

Makaron :

1 opakowanie dowolnego makaronu, polecany typu wstążki (do wersji wegańskiej i bezglutenowej należy wybrać bez jajek i glutenu)

Sól

Pikantne grzybki :

200 g pieczarek

2 średnie cebule

Sól

Pieprz

Oliwa z oliwek lub olej

Kremowy sos orzechowy :

2 kubki (200 g) orzechów nerkowca

1,5 łyżeczki tahini (pasty sezamowej)

Sól

Pieprz

Mielona gałka muszkatołowa

Mielony kmin rzymski

Woda

Wykonanie :

1. Włóż orzechy nerkowca do wody i pozostaw na noc lub gotuj przez 30 minut na wolnym ogniu. Zależy nam by orzeszki troszkę zmiękły.

2. Poobieraną i umytą cebulę pokrój w średniej wielkości kostkę. Następnie wrzuć na patelnię skropioną oliwą z oliwek i duś około 15 minut aż cebula się lekko zarumieni i zmięknie.

3. Poobierane i umyte pieczarki pokrój w średniej wielkości kostkę. Dodaj do cebuli i duś razem na wolnym ogniu, aż pieczarki i cebula są całkowicie miękkie. Dopraw szczyptą soli i większą porcją pieprzu. Zależy nam na smaku cebulowej słodkości z pikanterią grzybków doprawionych pieprzem.

4. Odcedzone orzechy nerkowca wrzuć do blendera z 0,5 szklanki wody i miksuj na średnich obrotach przez 15 minut. Po chwili zacznij stopniowo dodawać kolejne 0,5 szklanki wody. Zależy nam by otrzymać krem o gładkiej konsystencji. Orzechy mogą przyklejać się do ścianek blendera, więc co jakiś czas należy je przemieszać łyżką (wyłącz wcześniej blender) i następnie kontynuować blendowanie. Po 15 minutach, dodaj 1,5 łyżeczki tahini, szczyptę soli, 0,5 łyżeczki pieprzu, 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowa i 0,5 łyżeczki kminu rzymskiego. Blenduj przez kolejne 5 minut aż do całkowitego połączenia składników. Możesz dodatkowo doprawić do smaku.

5. Makaron wrzuć do gotującej się i osolonej wody i gotuj wg instrukcji na opakowaniu (zazwyczaj około 7 minut).

6. Podawaj na talerzu jeszcze gorący makaron, z pikantnymi grzybkami oblanymi orzechowym sosem.

Bon appétit!

