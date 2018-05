Cudze chwalicie…

Poleski Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 r. w celu ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych. Obszar PPN obejmuje 10 tys. ha. Ostatnio oddano do użytku kolejną, piątą ścieżkę dydaktyczną, dostępną również dla osób z niepełnosprawnością, o nazwie Czahary. Pozostałe trasy edukacyjne to: Dąb Dominik, Spławy, Perehod oraz Obóz powstańczy. Są też wieże widokowe, Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego i Eko-Szlak „Urszulin-Perehod” – trasa rowerowa. Wszystkie ścieżki dostosowane są zarówno dla turystów lubiących dobre tempo, jak i rodziców z małymi dziećmi. – Tylko ze ścieżki Perehod mogą korzystać rowerzyści, gdyż jest ona dostosowana do tej aktywności. Na innych jazda rowerem jest zabroniona ze względów bezpieczeństwa – wyjaśnia Anna Myka-Raduj, kierownik Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Poleskiego Parku Narodowego.

Odpoczynek i edukacja

Codziennie, bez względu na dzień tygodnia, czynny jest punkt informacyjny w siedzibie dyrekcji parku w Urszulinie przy ul. Lubelskiej 32 a. W dni powszednie od 7.00 do 20.00, natomiast w niedziele i święta od 8.00 do 20.00. Poleski Park Narodowy posiada pięć wytyczonych ścieżek dydaktycznych, które wiodą przez unikatowe tereny przyrodnicze. Turyści, idąc specjalnymi kładkami, mogą podziwiać niedostępne na co dzień tereny, usłyszeć śpiew rzadkich gatunków ptaków, rechot żab czy nawet spotkać żółwia błotnego.

– Turyści chwalą sobie nasze ścieżki edukacyjne, w tym niedawno otwartą – Czahary. Jest ona dostępna bezpłatnie, bo uzyskaliśmy dopłatę na jej realizację ze środków unijnych. Posiada ona szerszą kładkę niż pozostałe, jest dostosowana także dla osób z niepełnosprawnością, które mogą korzystać nawet z punktów widokowych położonych ponad ścieżką. Popularność tej trasy jest bardzo duża – mówi Anna Myka-Raduj z PPN.

Docenić bogactwo przyrody

W ubiegłym roku Poleski Park Narodowy odwiedziło ok. 50 tys. turystów. Natomiast wyłącznie w kwietniu tego roku na ścieżkach było już kilka tysięcy osób. – Turyści doceniają unikatowe piękno przyrody. Nie czynią szkód, widać, że cieszą się bogactwem atrakcji przyrodniczych, które im zaproponowaliśmy. Dobrze wykorzystują wyznaczone miejsca na odpoczynek czy ognisko – podkreśla A. Myka-Raduj. Dodaje przy tym, że liczba odwiedzających Poleski Park Narodowy, położony na terenie 10 tys. ha, jest nadal liczbą całkowicie bezpieczną dla przyrody.

Szansa dla miejscowych

Warto na szlak zabrać ze sobą wodę, jakąś przekąskę, gdyż w najbliższej okolicy nie ma rozwiniętej infrastruktury gastronomicznej. Należy jednak pamiętać, by na terenie parku nie zostawiać śmieci. – Często turyści pytają, gdzie można się napić kawy lub zjeść ciastko. To pytanie do mieszkańców i samorządowców okolicznych miejscowości, bo potrzeba ich pomysłowości i aktywności na tym polu, gdyż wzrasta liczba turystów – akcentuje A. Myka-Raduj. Bilety wstępu do Poleskiego Parku Narodowego są w atrakcyjnej cenie. Dorośli muszą zapłacić 6 zł, a dzieci 3 zł. Natomiast jest jeszcze opcja biletu rodzinnego czy całodniowego. Ci, którzy będą zwiedzać indywidualnie, mogą korzystać z tablic informacyjnych na szlaku, informacji na stronie internetowej lub ze specjalnej aplikacji Poleskiego Parku Narodowego.