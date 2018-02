Ukazała się "biografia" cukru

40 kg cukru rocznie zjada współczesny Polak, choć nasi przodkowie nie jedli go wcale. Jest niezbędnym paliwem dla mózgu, a jednocześnie bywa śmiertelnie groźny - o tych paradoksach piszą autorzy wydanej właśnie książki poświęconej uwielbianemu i krytykowanemu cukrowi.

"Słodziutki. Biografia cukru" to książka autorstwa dwojga zajmujących się zdrowiem śląskich dziennikarzy Judyty Watoły i Dariusza Kortki.

"Nasz mózg potrzebuje glukozy na okrągło. To jego paliwo, więc za dostarczanie cukru mózg nas nagradza, pobudzając ośrodek przyjemności, jak podczas seksu" - powiedział PAP Dariusz Kortko. "Ciężko się go wyrzec, bo nam smakuje, bo to najprostsza przyjemność, bo już pierwszy pokarm w naszym życiu - mleko matki - jest słodki" - dodała Judyta Watoła.

Na blisko 200 stronach autorzy opisali, jak cukier podbijał nasze podniebienia, wpływając na życie ludzi i losy świata - opowiadają o wojnach, wielkich odkryciach geograficznych, niewolnictwie, powstaniach, piratach, ogromnych fortunach i kryzysach, w których cukier odgrywał pierwszoplanową rolę. Przytaczają wiele zaskakujących, często mrożących krew w żyłach faktów medycznych, przykładów kryminalnych wręcz praktyk koncernów spożywczych oraz dowodów manipulowania badaniami naukowymi przez lobbystów wielkiego biznesu.

"To nie jest jednak książka +antysystemowa+ ani poradnik, staraliśmy się po prostu rzetelnie opisać historię cukru i jego rolę w historii ludzkości" - zaznaczył Dariusz Kortko.

Autorzy "Słodziutkiego" napisali wcześniej wspólnie bestsellerową książkę "Religa. Biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga", "Na szczycie stromej góry. Opowieści o transplantacjach" oraz "Czerwona księżniczka" o prof. Ariadnie Gierek-Łapińskiej. W 2014 r. otrzymali nagrodę Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne. Dariusz Kortko ma też na koncie książki "Dobry zawód. Rozmowy z lekarzami", napisaną z Krystyną Bochenek oraz "Kukuczka", którą napisał z Marcinem Pietraszewskim.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora.

