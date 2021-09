Dotyk czystego dobra. 40-lecie wspólnot L'Arche  

Mszę św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Czarnochowicach odprawił związany od lat ze śledziejowicką Arką o. Andrzej Kostecki OP, obecnie posługujący na Węgrzech. - Świętowanie jest kluczem do Arki. Oczywiście, budowanie relacji, bycie ze sobą na dobre i na złe jest ważne, ale najpiękniejsze w Arce jest świętowanie tego, że jest obok mnie drugi człowiek, który jest piękny w swoim ubóstwie i ograniczeniach. Jego piękno możemy wydobyć, będąc z nim. To świętowanie drugiego człowieka - podkreślał w homilii.

- Arka w Polsce jest po to, aby to było miejsce modlitwy, abyście modlili się za siebie, uświęcali miejsce, w którym jesteście, i modlili się za cały świat - mówił dominikanin, nawiązując do słów o. Wojciecha Giertycha OP, które przekazał na jubileusz 40-lecia: "Najważniejsza rzecz: Pan Bóg najbardziej ceni sobie modlitwę ubogiego".

Po Mszy św. odbył się krótki koncert, a potem wspólny posiłek i świętowanie. Był również jubileuszowy tort i życzenia od wspólnot z całej Polski, które ofiarowały Śledziejowicom obrus na stół w planowanym nowym domu. - Stół jest ważnym miejscem w naszych wspólnotach. Przy stole świętujemy, rozmawiamy o sprawach ważnych, planujemy - uzasadniała Agnieszka Karolak, dyrektor krajowy L'Arche w Polsce.

- Wciąż dojrzewamy. 40 lat oznacza zwykle kryzys wieku średniego, ale u nas to jest druga młodość. Świadomie wracamy do przeszłości, budujemy na niej. Dowodem na to, że to, co robimy, ma głęboki sens, jest powstawanie grup założycielskich - oceniała. Obecnie takie grupy są dwie - w Bydgoszczy i Opolu. Jak dodała, grupy te mogły się wycofać po tym, gdy wybuchł kryzys związany z Jeanem Vanierem, założycielem wspólnot. - A jednak widziały, że to jest coś więcej niż dzieło jednego człowieka. To jest dzieło Boga. Historia Arki to dzieje każdego z nas, nie mamy żadnych wątpliwości - zauważyła.

Wojciech Zieliński związany jest z Arką od lat 80. ub. wieku. - Widzę rolę Arki nie tylko w zajmowaniu się osobami z niepełnosprawnością, ale w pokazywaniu podmiotowości tych osób - podkreślał. Jak wspomniał, przez domy Arki przewinęły się tysiące wolontariuszy. - Cokolwiek się wydarzy w ich życiu, będą wierzący czy niewierzący, tutaj dotknęli czystego dobra. To zostawia ślad w każdym człowieku - przekonywał.

Dom w Śledziejowicach był pierwszą wspólnotą francuskiej L'Arche w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. Założycielkami wspólnoty były Małe Siostry Jezusa - Wanda i Bożena oraz Helena, siostra Wandy z niepełnosprawnością intelektualną. Mimo zakazu ówczesnych władz państwowych, dotyczącego zakładania tego typu instytucji w naszym kraju, dom powstał w wyniku porozumienia przedstawicieli francuskiej wspólnoty L'Arche z metropolitą krakowskim kard. Franciszkiem Macharskim, przy jego znacznej pomocy.

Od początku w domu Effatha zamieszkało 5 osób z niepełnosprawnościami i tyle samo asystentów. Razem mieszkali, pracowali i modlili się. Wkrótce założono warsztaty, w których mieszkańcy domu wykonują m.in. ikony, świece i okolicznościowe kartki pocztowe. W grudniu 1989 r. zarejestrowano Fundację "L'Arche".

W Polsce istnieje 5 wspólnot: w Śledziejowicach (1981), Poznaniu (1994), Wrocławiu (2003), Warszawie (2012) i Gdyni (2020). Dziś życie tętni w 8 domach typu rodzinnego, mieszkaniach chronionych, Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej i w 3 innych działających przy wspólnotach pracowniach terapeutycznych. Co roku Arka wspiera coraz więcej osób z niepełnosprawnością i ich rodziny w ramach projektów usług asystenckich. Dwie kolejne grupy - w Opolu i Bydgoszczy - są na etapie przekształcania swojego marzenia o powstaniu nowej wspólnoty L'Arche w konkretny projekt. Planowana jest ponadto budowa nowego domu w mateczniku polskiej Arki, czyli w Śledziejowicach.

L' Arche, założona przez J. Vaniera, jest międzynarodowym ruchem, którego celem jest tworzenie wspólnot z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.