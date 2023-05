Gratka dla miłośników planszówek  

Miłośnicy gier planszowych pojawiali się już wcześniej w budynkach EXPO Center Kraków, gdzie odbywa się impreza. - Inspiracją do jej zorganizowania były Targi Książki, na których pojawiały się również propozycje dla graczy, jednak nie miały one takiego potencjału powierzchniowego i czasowego, żeby rzeczywiście poznać daną grę. A żeby to zrobić, trzeba ją po prostu rozegrać. To weekendowe spotkanie w Krakowie daje właśnie taką przestrzeń - mówi Małgorzata Downar, współorganizatorka wydarzenia.

Jak dodaje, celem wydarzenia jest także rozwijanie zainteresowania takim rodzajem rozrywek. - Gry planszowe i edukacyjne potrafią naprawdę rozwijać zdolności, jak i relacje międzyludzkie. Mamy nadzieję, że uda się nam zaszczepić zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu u jak największego grona zwiedzających - podkreśla M. Downar.

Na przybywających czekają spotkania z autorami i twórcami gier, w tym z Ignacym Trzewiczkiem, któremu największą sławę przyniosły gry „Robinson Crusoe” czy „Detektyw”, Games Room o powierzchni 4 tys. m2 z największą wypożyczalnią gier w Polsce czy ponad 30 turniejów z nagrodami.

Gry planszowe przeżywają obecnie swój renesans, stąd trzeba naprawdę niezwykłych pomysłów, by zaciekawić graczy. - Cały czas szukamy nowych rozwiązań i mechanik gier, nad czym pracuje nasz specjalny zespół badawczo-rozwojowy - mówi Małgorzata Urbańska z firmy Trefl S.A.

Z kolei Barbara Zajączkiewicz z firmy REBEL.pl, dodaje, że bardzo wiele w tym względzie zmieniła pandemia. - Ten czas spędzany w domach trzeba było jakoś wypełnić i okazało się, że gry planszowe to bardzo dobre rozwiązanie, które nie tylko "zabija" czas, ale rzeczywiście pozwala się rozwijać, zwłaszcza najmłodszym, ale nie tylko - przyznaje.

Dużym zainteresowaniem cieszy się podczas targów Dziecięca Strefa Warsztatowa, w której coś dla siebie mogą znaleźć całe rodziny czy też miłośnicy układania klocków magnetycznych, jak i budowania z "prawdziwych cegieł" w skali mikro. - Klocki bardzo aktywizują dzieci do wspólnej zabawy i pobudzają ich wyobraźnię. Dlatego właśnie rozwijamy tą grupę gier, począwszy od prostych klocków wspierających rozwój manualny, aż do klocków ceramicznych umożliwiających tworzenie bardzo złożonych budowli - tłumaczy Karolina Rus-Więckiewcz z firmy Trefl S.A.

Natomiast Bernadeta Han z firmy CzuCzu wskazuje, że niezmiernie ważne jest wdrażanie zamiłowania do planszówek od jak najmłodszego wieku. - Im więcej takiego spędzania czasu u dzieci, tym więcej chęci poznania coraz trudniejszych gier, jak i wyboru tej formy rozrywki zamiast siedzenia przed ekranem telewizora lub smartfona - wyjaśnia.

Uczestnicy są zachwyceni zarówno mnogością propozycji, jak i możliwością rozegrania wielogodzinnych partii w ulubione lub dopiero co poznane gry. - Nie da się ukryć, że czuć tutaj wyjątkowego ducha planszówek. Zarówno od strony wystawców, którzy promują coraz ciekawsze rozwiązania przeprowadzania rozgrywek, jak i samych graczy, którzy przy rozłożonych tutaj stolikach do grania spędzają wiele godzin - podsumowuje pan Marek.

"Gość Niedzielny" jest patronem małopolskich Targów BookGame. Wydarzenie będzie się odbywać jeszcze przez całą niedzielę 14 maja w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.