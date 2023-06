Przed nami 24-godzinne uwielbienie Boga pod hasłem: "Ja Jestem"  

Chodzi o doświadczenie obecności Pana Boga, uwielbienie Go i nawrócenie się do Niego. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i odbędzie się 30 września w lubelskiej hali Globus.

Ostatnie 24-godzinne uwielbienie, które miało miejsce w 2019 r., również odbyło się w tym miejscu. - Wtedy zabrakło nam biletów dla chętnych, dlatego tym razem przewidujemy 5 tys. miejsc. Tyle, ile może pomieścić Globus - mówi ks. Artur Potrapeluk, główny organizator spotkania, koordynator Odnowy. - Cała hala zostanie podzielona na strefy, w których równolegle odbywać się będą alternatywne wydarzenia.

Organizatorzy przygotowują ich dosyć dużo. - Planujemy strefę adoracji, strefę modlitwy wstawienniczej, strefę miłosierdzia, gdzie non stop będzie trwała spowiedź - wylicza ks. Potrapeluk. - Przewidujemy też miejsce, w którym będziemy mogli spotkać się z różnymi ludźmi i porozmawiać o Jezusie, o naszej wierze - zaznacza.

W planie - jak mówi ks. koordynator - jest też strefa, w której dyżur będzie pełnił kamerzysta. - To takie miejsce, w którym każdy, kto chce, będzie mógł podzielić się swoją wiarą, swoim doświadczeniem działania Pana Boga. My później pod hasztagiem "Ja Jestem" będziemy umieszczać te nagrania w sieci. Na co dzień trudno nam jest wyjść gdzieś na ulice, zaczepiać ludzi i mówić o Panu Bogu, o tym, co zrobił w naszym życiu. Ale kto wie - może taki udostępniony materiał wideo trafi do tysięcy ludzi i ktoś kiedyś nas zaczepi i podziękuje za nasze świadectwo wiary. Trzeba dostosowywać się w ewangelizacji do zmieniającego świata. Kiedyś w cesarstwie rzymskim były drogi, dziś mamy światłowody - tłumaczy.

Nie zabraknie też strefy dla dzieci i specjalnej - dla małżeństw. - Zapraszamy rodziców z dziećmi. Dla maluchów przewidzieliśmy miejsce, gdzie będą mogły pod opieką naszych animatorów bawić się, uczyć pieśni i tańca uwielbieniowego. Będą po prostu "zaopiekowane" w czasie, kiedy oboje rodzice zechcą skorzystać z modlitwy osobistej czy spowiedzi. Małżonkowie mogą też doświadczyć tego, co nasza wspólnota przygotowuje specjalnie dla nich. Będzie to specjalny program, w czasie którego pojawi się okazja do wzmocnienia więzi małżeńskiej. Na razie nie chcemy jeszcze ujawniać wszystkich szczegółów, ale na pewno będzie ciekawie - zaznacza ks. Artur.

Organizatorzy nie zapominają również o młodzieży. Dla nich w specjalnej strefie uwielbienie pod hasłem: "Silent Disco" prowadziła będzie Lubelska Szkoła Nowej Ewangelizacji "Miriam".

W czasie 24 godzin modlitwy nie zabraknie też konferencji, nauczań i świadectw. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in.: świeccy misjonarze z Malezji - Jude Antoine wraz z córkami Alicią i Lavinią, współtwórca kabaretu Smile Andrzej Mierzejewski, zespół Porozumienie oraz ks. Krzysztof Kralka. Modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała poprowadzi Marcin Zieliński.

Jak zapewnia ks. Artur, w trakcie 24-godzinnego czuwania nikt nie zginie z głodu. Organizatorzy zapewniają strefę gastronomiczną.

W centrum całego wydarzenia będzie, oczywiście, Eucharystia. - Pierwszego dnia towarzyszył nam będzie bp Artur Ważny z Tarnowa, który jest też odpowiedzialny za nową ewangelizację w Polsce. Natomiast drugiego dnia, w którym na pewno szczególny nacisk kłaść będziemy na młodzież - bo to dzień spotkania młodych w Rzymie - będzie z nami bp Adam Bab.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są przez stronę, która wystartowała 30 czerwca: Ja Jestem.

Można tam znaleźć zarówno program spotkania, jak i wszystkie potrzebne informacje dotyczące wydarzenia.