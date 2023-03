Wielkopostne "Tak. Pomagam!"  

W piątek i sobotę, 17 i 18 marca, podczas 22. zbiórki żywności "Tak. Pomagam!", ponad 350 wolontariuszy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej będzie zachęcać w supermarketach do przekazywania produktów spożywczych na rzecz potrzebujących.

Do koszyków ustawionych w supermarketach można włożyć produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak makaron, ryż, herbata, kawa, groszek i kukurydza w puszce, ciastka.

Bywa, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele paczka żywnościowa może zmienić w życiu osamotnionego seniora czy osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Potrzebujący mogą być tuż obok nas. - Żywność zebrana podczas akcji zostanie posortowana przez wolontariuszy, zapakowana w paczki i przekazana potrzebującym jako wielkanocna pomoc. Często przekazaniu darów towarzyszy głębsza rozmowa; jest to szczególna chwila, w której możliwe jest spotkanie - bardzo ważne dla obu stron - podkreśla Robert Jadwiszczak, koordynator wolontariatu Caritas.

"Tak. Pomagam!" to cykliczna i ogólnopolska akcja Caritas, prowadzona od grudnia 2011 roku. W 21 dotychczasowych edycjach udało się zebrać 7 166 ton żywności, która trafiła do ponad 1 266 000 osób. Inicjatywa łączy w sobie wrażliwość na potrzebujących z ochroną środowiska - każdego roku w Polsce marnuje się ok. 5 mln ton żywności.

Caritas współpracuje podczas zbiórki ze sklepami należącymi m.in. do sieci Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Netto, a kluczową rolę odgrywają dziesiątki tysięcy wolontariuszy, którzy przez wiele godzin dyżurują przy koszach na żywność w supermarketach, hipermarketach i sklepach osiedlowych.

Jak pomóc?

• zrobić zakupy 17 lub 18 marca i włożyć do koszyka Caritas produkty żywnościowe,

• zaangażować się w wolontariat Caritas w swojej diecezji,

• wysłać SMS charytatywny o treści: PACZKA pod numer: 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT).