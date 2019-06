Bułki z pestkami dyni  

Najlepsze do schrupania zaraz po upieczeniu, gdy lekko ostygną.

Składniki:

700 g mąki pszennej (lub mieszanej pszenno-żytniej) typu 650

400 ml wody, mleka lub wody z mlekiem

20 g świeżych drożdży

7 łyżek oliwy z pierwszego tłoczenia

2 łyżeczki cukru trzcinowego

1 łyżeczka soli morskiej

2 łyżki mleka z rozbełtanym żółtkiem do posmarowania bułek

pestki dyni lub słonecznika

Wykonanie:

Drożdże rozpuszczamy w ciepłej wodzie (lub mleku) z dodatkiem cukru. W misce mieszamy mąkę z solą, dodajemy do niej oliwę oraz rozpuszczone drożdże. Wyrabiamy elastyczne ciasto (czas wyrabiania: 10-15 min). Gotowe ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość.

Po wyrośnięciu ciasto przekładamy na blat oprószony mąką i dzielimy je na 16 równych części. Każdą z nich formujemy w kulką lub ostrym nożem wycinamy kwadratowe bułeczki. Wszystkie układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy do napuszenia na około 20 minut.

Po tym czasie smarujemy bułki mlekiem i posypujemy pestkami dyni lub słonecznika. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na 20 minut. Upieczone wyjąć i przenieść na kratkę do studzenia. Smacznego!