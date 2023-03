Samochód i dary dla Chersonia  

Przekazanie darów odbyło się w poniedziałek 13 marca. Dzisiaj (15 marca) wolontariusz opolskiej Caritas dotarł z nimi do rodzinnej Odessy.

- Przekazujemy na rzecz bohaterów Ukrainy, przez naszego wolontariusza z Odessy, samochód volkswagen transporter. Do tej pory służył Caritas Diecezji Opolskiej, a na Ukrainie będzie służył do transportu leków, odzieży, żywności, osób i wszystkiego czego będą potrzebowali. Ten samochód pójdzie prawie na linię frontu. Potrzeb jest zgłaszanych bardzo wiele, wiemy o tym od naszej wolontariuszki Anastasii z Chersonia, która obecnie żyje w Opolu. Samochód z darami do Odessy zawiezie mąż naszej pracownicy, który podjął się trudu transportu samochodu do Odessy i potem przekaże go dalej. Wykorzystujemy tę okazję, żeby dostarczyć też kolejne dary na Ukrainę. Załadowujemy samochód „na maxa” towarami, które są tam najbardziej potrzebne – powiedział ks. Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej zanim poświęcił gotowy do drogi do Odessy samochód.

Chersońska fundacja, która dostarcza leki, żywność i odzież na tereny objęte działaniami wojennymi jest znana opolskiej Caritas dzięki mieszkającej obecnie w Opolu Anastasii (imię zmienione - przyp. ak) z Chersonia. Podczas niesienia pomocy na terenach wokół Chersonia samochód, którym jechała z mężem został ostrzelany przez Rosjan. Jej mąż zginął, ona sama została ranna. Po wielkich trudach udało jej się uciec i obecnie przebywa w Opolu, współpracując z Caritas Diecezji Opolskiej.