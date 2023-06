Grupa młodzieży, która zebrała się przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, podobnie jak młodzież z Dębicy, także już została posłana na Światowe Dni Młodzieży. Będą uczestniczyć w dniach w diecezji w Coimbrze, spotkaniu młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem w Lizbonie, ale także odwiedzą obowiązkowo Fatimę.

arch. parafii Młodzi w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie posłani na ŚDM przez bp. Artura Ważnego, który także wyjeżdża do Lizbony.

Wspólnie z nimi w ŚDM weźmie udział Gabriela Matos, ale dla niej wyjazd do Portugali to jak podróż do swojego domu. Przez dziewięć lat mieszkała w tym kraju, co roku spędza w nim wakacje. Tam się też urodziła. Jej tato jest Portugalczykiem, a mama Polką. Najchętniej zamieszkałaby tam na stałe, bo cieplej niż w Polsce i tęskni za tamtejszym jedzeniem. Poczeka jednak do skończenia studiów. Twierdzi, że edukacja w naszym kraju jest na wyższym poziomie.

– Każdy, kto lubi owoce morza, pokocha portugalską kuchnię. Jest zupełnie inna od polskiej, wyśmienita, lżejsza. Na targu w moim mieście na południu kraju można zaopatrzyć się we wszelkie ryby, wśród których królują sardynki, ale także ośmiornice, kałamarnice, krewetki, rożne odmiany sera dojrzewającego – wylicza.

– Uwielbiam tamtejsze cynamonowe ciasto. Każdy, będąc w Lizbonie, powinien spróbować tradycyjną portugalską babeczkę z budyniem Pasteis de Belem, które w samej Lizbonie powstają według tajnej i wiekowej receptury – zachęca Gabrysia, polecając również grillowanie chorizo czy tamtejsze tosty, zupełnie inne od tych w Polsce.

Gabrysia uczestniczyła w spotkaniu przygotowującym do ŚDM w jednej z portugalskich diecezji. Odbywają się tam w każdej co miesiąc. Relację z niego przygotowała dla telewizji młodych diecezji tarnowskiej Synaj.tv. Zrealizowała także kilka innych odcinków o Portugalii.

– Kiedy uczestniczyłam w tym spotkaniu i powiedziałam, że przygotowuję materiał dla polskiej młodzieży, wszyscy podchodzili do mnie, żeby się przywitać, łącznie z biskupami, którzy podawali tam rękę każdemu. Urzekł mnie śpiew młodych i to, jak wszyscy klaskali i byli radośni. Z kolei podczas wykonywania hymnu ŚDM, tłumaczono go na język migowy, bo w spotkaniu uczestniczyła jedna niesłysząca dziewczyna. Wszystko to zrobiło na mnie duże wrażenie – opowiada Gabrysia.

Mówi, że Światowe Dni Młodzieży mogą być okazją na ożywienie religijności w tym kraju. Choć według statystyk to w ponad 80 procentach katolicki kraj, to do kościoła chodzi niewiele osób. – Parafie wyglądają tam zupełnie inaczej. Na pewno jest mniej księży. Jeden obsługuje np. 21 kościołów. W moim mieście w niedzielę jest tylko jedna Msza, a ksiądz nie mieszka na plebanii, tylko w mieszkaniu w bloku – zauważa.

Gabrysia także była jedną z inicjatorek przetłumaczenia na język portugalski książki bp. Artura Ważnego „Jesteś źrenicą Boga” wydanej przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, która podczas ŚDM będzie rozdawana młodym.

Każdy, kto chciałby zakosztować portugalskiej kuchni jeszcze przed wyjazdem do Lizbony, powinien zajrzeć tutaj: