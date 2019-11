Curry z kalafiora i ziemniaków

Ilość: 4 porcje. Czas przygotowania: ok. 45 minut.

Czy z tak pospolitych warzyw jak kalafior i ziemniaki można przyrządzić danie wykwintne, egzotyczne w smaku, zapachu i wyglądzie? Ostatnio, podróżując po Indiach, przekonałam się, że tak. Aloo gobi to potrawa podawana z dodatkiem ryżu, placków, a czasem – w wypadku większych posiłków – jako sycąca przystawka do pieczonego w glinianych piecach (tandoor) mięsa. Można dodać marchewkę, a zamiast ziemniaków użyć batatów (w oryginalnej wersji są ziemniaki i kalafior). Danie jest zaskakujące w smaku, a dodatek sporej ilości przypraw sprawia, że przyjemnie rozgrzewa. Wszystkie składniki potrzebne do jego przyrządzenia są dostępne w naszych sklepach. Warto odkryć kalafior w nowej kompozycji smakowej, tym bardziej że aloo gobi jest łatwe w przygotowaniu i nie zabiera wiele czasu.

Ziemniaki umyć, obrać, pokroić w kostkę i ugotować tak, aby się nie rozpadały. Kalafior umyć, obrać i podzielić w niewielkie różyczki. Gotować je ok. 10 minut, wrzucając do wrzątku. Ziemniaki odcedzić, blanszowany kalafior wyjąć z wody i pozostawić na chwilę na sitku. Pomidory sparzyć wrzątkiem, obrać ze skórki i pokroić w niewielkie kawałki. Na patelni rozgrzać masło klarowane (zwane w Indiach ghi), dodać kolendrę, kumin, imbir, garam masalę, rozgnieciony czosnek i podsmażać chwilę, aż uwolnią się zapachy. Następnie dodać pomidory i papryczkę. Zmniejszyć ogień i mieszać, aż powstanie aromatyczny sos. Na koniec dodać ugotowane ziemniaki i kalafior. Wymieszać dokładnie, doprawić solą. Curry dobrze smakuje z cienkimi plackami typu naan (z dodatkiem drożdży) lub z chapati (z mąki pełnoziarnistej). Potrawkę można też podawać z ryżem albo opiekanymi tostami.

Smacznego :)